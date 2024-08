Mpox: plus de 18.700 cas suspectés ou confirmés en Afrique depuis le début de l'année

Le Burundi, frontalier de la RDC, a répertorié 173 cas (39 confirmés, 134 suspects), en hausse de 75% en une semaine.

L'Afrique fait face à la propagation d'une nouvelle souche du virus, détectée en RDC en septembre 2023 et baptisée "Clade Ib", plus mortelle et plus transmissible que les précédentes.

Des premiers cas de mpox ont également été répertoriés hors d'Afrique cette semaine, en Suède et au Pakistan.

La recrudescence du mpox a incité l'Organisation mondiale de la santé à déclarer mercredi une urgence de santé publique de portée internationale, l'alarme la plus élevée.

Le mpox, anciennement appelé variole du singe, est une maladie virale qui se propage de l'animal à l'homme mais qui se transmet aussi par contact physique étroit avec une personne infectée par le virus.