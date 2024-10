Ni stands ni matériels israéliens au salon Euronaval, sur demande du gouvernement français

"Conformément à la décision du gouvernement français, les entreprises et les ressortissants israéliens qui le souhaitent seront accueillis au salon selon les modalités pré-citées", selon la même source.

"Euronaval se prépare à accueillir chaque entreprise et chaque visiteur dans le respect des directives internationales et gouvernementales. Près de 500 entreprises et 22.000 visites sont attendues pour la 29e édition du salon" du 4 au 7 novembre au parc des expositions de Paris-Nord Villepinte, ont rappelé les organisateurs.

Fin mai, la présence des industriels israéliens de la défense au salon de défense et de sécurité terrestre Eurosatory avait été annulée sur décision du gouvernement sur fond d'offensive israélienne dans la bande de Gaza, avant d'être finalement autorisée par la justice.

La décision concernant Euronaval intervient alors que le ton est monté ces derniers jours entre le président français Emmanuel Macron et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, au moment où Israël continue ses opérations à Gaza, un an après l'attaque meurtrière du groupe palestinien en Israël, et contre le Hezbollah au Liban.