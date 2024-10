Nostalgie, radio francophone la plus suivie au Q2 2024

Nostalgie est la station de radio qui a capté le plus d'audience entre mai et août 2024 en Belgique francophone, ressort-il des statistiques publiées mardi par le Centre d'information sur les médias (CIM). Avec 13,93 % de part de marché, la radio musicale devance Vivacité (13,7 %) et Radio Contact (13,54 %). Bel RTL (11,79 %) et Classic 21 (9,84 %) complètent le top 5.