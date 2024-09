Nouveau procès du gouvernement contre Google, cette fois axé sur la publicité

Bonnie Cash

Le second procès majeur contre Google en un an s'est ouvert lundi, le gouvernement américain accusant le géant des technologies de dominer la publicité en ligne et d'étouffer la concurrence.

Ce procès devant un tribunal fédéral de Virginie intervient après celui sur la recherche en ligne, qui s'est conclu le mois dernier par un verdict retentissant: le juge a estimé que Google exerçait un monopole illégal dans ce secteur.