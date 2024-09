Orages et pluies: 12 départements du sud-est et du centre en vigilance orange

Guillaume SOUVANT

Douze départements du sud-est et du centre ont été placés mercredi en vigilance orange pour des orages violents et des fortes pluies attendus dans la soirée et dans la nuit, a annoncé Météo France.

Les Bouches-du-Rhône, le Gard, le Vaucluse, les Alpes-Maritimes et le Var ont été placés en vigilance orange pour des orages et pluies-inondations.