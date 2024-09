Pays-Bas: les énergies renouvelables assurent pour la première fois la majorité de l'électricité

La production d'électricité éolienne a augmenté de 4,4 milliards de kWh pour atteindre à elle seule 17,4 milliards de kWh. Plus des deux tiers de cette augmentation sont dus à la production d'éoliennes en mer, grâce à l'élan donné par deux nouveaux parcs éoliens au large des côtes néerlandaises.

La capacité sur terre a également augmenté après que de nouvelles éoliennes ont remplacé des éoliennes plus petites et plus anciennes.

La production d’électricité solaire a atteint 11,7 milliards, soit une augmentation de 0,8 milliard de kWh.

Au sein de l’Union européenne, les Pays-Bas se situent dans la moyenne en termes de production d'électricité renouvelable, devant la France et la Belgique, mais derrière des pionniers comme le Danemark et la Suède.