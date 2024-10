Pérou: l'ancien président Alejandro Toledo condamné à 20 ans de prison pour corruption

Partager:

L'ancien président péruvien Alejandro Toledo, 78 ans, a été condamné lundi par un tribunal de Lima à une peine de 20 ans et six mois d'emprisonnement pour corruption et blanchiment d'argent dans le cadre du scandale du géant du BTP Odebrecht. "Ce tribunal approuve les réquisitions du ministère public de 20 ans et 6 mois de prison pour M. Alejandro Toledo Manrique", a-t-il annoncé lors d'une audience en présence de l'ex-chef de l'Etat.

L'ancien homme fort du Pérou (2001-2006), qui a accueilli le jugement avec une apparente sérénité, a été reconnu coupable d'avoir perçu des dizaines de millions de dollars du géant brésilien du bâtiment. Il clamait son innocence depuis les révélations faites en 2016 par le groupe brésilien à la justice américaine au sujet d'un vaste système de corruption régional visant à obtenir des marchés publics. Son avocat, Roberto Su, a indiqué à la presse son intention de faire appel du jugement. L'ancien président avait été arrêté en 2019 aux Etats-Unis dans le cadre de ce scandale et assigné à résidence en Californie, jusqu'à son extradition en avril 2023 et son placement en détention préventive à la prison de Barbadillo, à l'est de Lima.