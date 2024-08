Pocognoli considère le Slavia Prague comme "un grand nom du football européen"

Il faudra disputer quatre rencontres pour arriver dans la phase de ligue de la Ligue des Champions version 2024-2025. "On a envie de forcément y accéder, et on va tout faire pour y arriver", a assuré Pocognoli en conférence de presse mardi, à la veille de la rencontre.

La Ligue des Champions ne perd pas de son prestige, au fil des années. "Je m'attends à une équipe très motivée avec beaucoup d'expérience", et une certaine stabilité avec un entraîneur, Jindrich Trpisovsky, en place depuis le 1er janvier 2018. En plus, le club bénéficie d'une cohésion liée à l'équipe nationale. "Il y a beaucoup d'internationaux qui étaient ensemble à l'Euro, qui reviennent ici. On s'attend à un match d'un très bon niveau européen, avec beaucoup d'intensité, de duels, peut-être un jeu direct, mais on est préparé à cela."

Le match retour est prévu mardi prochain au Lotto Park d'Anderlecht, à 20h30. En cas de qualification, l'Union affrontera Lille ou Fenerbahçe en barrages.