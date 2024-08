Pour décrocher l'or olympique, la Chine cultive ses plongeurs en herbe

Alors que la plupart des élèves de son âge sont en vacances d'été, elle et ses camarades s'entraînent plus de sept heures par jour. Les meilleurs représenteront l'équipe nationale.

Le reste de l'année, "on va à l'école le matin et on s'entraîne l'après-midi", souligne Jiarui. "On doit donc travailler plus dur".

JADE GAO

Non loin, l'entraîneur Cao Ke s'occupe d'un groupe dont la moyenne d'âge est de neuf ans et tente d'identifier de potentiels futurs médaillés.