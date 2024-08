Premier trimestre dopé par les hybrides chez Honda mais prudence pour l'avenir

Le numéro 2 japonais de l'automobile, Honda, a vu ses résultats progresser au premier trimestre, portés par les bonnes ventes de ses véhicules hybrides au Japon et aux Etats-Unis et par la faiblesse du yen, mais a laissé ses prévisions annuelles 2024/25 inchangées.

Entre avril et juin, Honda a vu son bénéfice net augmenter de 8,7% sur un an à 394,6 milliards de yens (2,5 milliards d'euros) et son bénéfice opérationnel grimper de 22,9% à 484,7 milliards de yens.

Son chiffre d'affaires a progressé de 16,9% sur cette période, grâce à des ventes dynamiques de véhicules hybrides au Japon et aux Etats-Unis.