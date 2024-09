Quinze universités s'unissent pour offrir un enseignement aux réfugiés

Le partenariat prévoit aussi une reconnaissance mutuelle des cours, la garantie de pertinence et de standards élevés, ainsi que la collaboration avec des partenaires locaux et l'assurance d'un financement à long terme.

À l'heure actuelle, un peu plus de 7% à peine de la population réfugiée a accès à l'enseignement supérieur.

Les quinze établissements partenaires sont, en plus de l'UCLouvain et de la KULeuven, l'université d'État de l'Arizona, l'université Humboldt de Berlin, l'université Makerere (Ouganda), l'université norvégienne des sciences de la vie, Paris Sciences et Lettres, la SOAS (Londres), la Southern New Hampshire University, ainsi que les universités de Stellenbosch (Afrique du Sud), de Bergen, du Cap, de Genève, d'Hambourg, d'Oslo et d'Oxford.

Le Conseil norvégien des réfugiés, ainsi que le Haut-commissariat pour les réfugiés des Nations unies et l'ONG SAIH, sont également associés à ce programme.