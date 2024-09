Restrictions à l'avortement: une Américaine meurt faute de soins

Des organisations américaines de défense des droits des femmes se sont indigné lundi après la publication d'un article du média ProPublica sur le décès d'une femme en Géorgie, morte à l'hôpital et n'ayant pas reçu les soins nécessaires à cause des lois restrictives sur l'avortement.

Une loi venait tout juste d'être adoptée, faisant de cette procédure -- appelée dilatation et curetage (D&C) et visant à vider l'utérus -- un crime, sauf en cas de rares exceptions. Les médecins avaient prévenu que leur définition vague rendait ces dernières difficiles à interpréter.

Amber Thurman "devrait être en vie aujourd'hui", a ajouté Nancy Northup, du Center for Reproductive Rights.

"Ces interdictions dévastatrices" ont "retardé les soins de routine vitaux dont elle a eu besoin", a dénoncé dans un communiqué Mini Timmaraju, de l'organisation Reproductive Freedom for All.

Amber Thurman, qui était déjà mère d'un petit garçon et souhaitait devenir infirmière, avait dû se rendre en Caroline du Nord pour un avortement à cause de l'interdiction en vigueur en Géorgie après six semaines de grossesse.

Amber Thurman est décédée durant l'opération.

Selon la commission, il existait de "bonnes chances" qu'une procédure réalisée plus rapidement sauve sa vie.