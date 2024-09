Sacha Daout aux commandes des JT du week-end sur la RTBF, en alternance avec Mariam Alard

Sacha Daout n'est pas un visage étranger au journal télévisé, ayant déjà assuré plusieurs remplacements à ce poste. Après avoir présenté "À Votre Avis", il est aujourd'hui à la tête de "QR l'Actu" les lundis et mardis, ainsi que "QR le Débat" le mercredi.

"J'accueille cette nomination avec un plaisir immense tout en étant bien conscient de la très grande responsabilité que cela représente. La RTBF me confie les rênes du JT tout en me demandant de rester aux manettes de QR", réagit Sacha Daout. "Au total, cela fait de solides défis mais j'aborde cette nouvelle page de ma carrière avec un plaisir et un enthousiasme indescriptibles."