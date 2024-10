SAINT-GHISLAIN: Le PS a récupéré sa majorité absolue avec une équipe renouvelée

La liste socialiste de Saint-Ghislain a remporté les élections et récupéré la majorité absolue (51,35 %, 15 sièges, +1). L'équipe PS était conduite par Florence Monier, qui sera la bourgmestre et succédera à Daniel Olivier, qui ne s'est plus représenté avec 11 autres personnes de la liste socialiste. Le PS saint-ghislainois a devancé les listes de tendance libérale "Mouvement citoyen" (10,07%) et "Osons" (28,82%) de Pascal Baurain et François Roosens.