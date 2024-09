Santé sexuelle: pas assez informés, les jeunes Français se protègent moins

Son camarade Yohann (prénoms modifiés) se souvient aussi de sa première fois: "j'avais 15 ans, j'avais mis un préservatif mais il m'empêchait d'avoir une érection, alors j'ai fini par l'enlever".

Selon le jeune homme, la sexualité reste un "sujet tabou" chez les ados. "Et si, à une époque, on parlait beaucoup du sida, aujourd'hui ce n'est plus vraiment le cas. Les infections sexuellement transmissibles (IST), ça fait moins peur, on n'en meurt pas", décrète-t-il.

Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) publié la semaine dernière, l'utilisation du préservatif parmi les adolescents sexuellement actifs a baissé significativement en Europe depuis dix ans, avec des proportions de rapports non protégés "inquiétants".