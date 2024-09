Sciences, Libertés, Démocraties: le thème de la nouvelle rentrée académique de l'ULiège

L'ULiège a effectué ce mercredi 17 septembre aux amphithéâtres de l'Europe sa rentrée académique en présence de la ministre de l'Enseignement supérieur Elisabeth Degryse, du vice-président du gouvernement wallon Pierre-Yves Jeholet et des autres recteurs et rectrices francophones. La rectrice Anne-Sophie Nyssen a placé cette nouvelle année académique sous le thème "Sciences, Libertés, Démocraties", faisant référence au contexte politique mondial actuel et annonçant plusieurs changements dans l'organisation de l'université.

Tout au long de l'année, des événements seront ainsi organisés afin de mettre à l'honneur des scientifiques et des personnalités d'exception. Au printemps, une table ronde consacrée à la liberté de recherche et d'enseignement aura d'ailleurs lieu, en compagnie de la journaliste Mahbouba Seraj, connue pour sa lutte en faveur des droits des femmes à l'éducation en Afghanistan, Olivier Vandecasteele, emprisonné 15 mois en Iran, et de l'ancien étudiant de l'ULiège Hamid Babei, également emprisonné en Iran mais pendant six ans.