Seppe Odeyn sur la 2e marche du podium à Zofingen

Au terme des 10 km de course à pied, des 150 km de vélo et à nouveau 30 km à pied, le Louvaniste de 37 ans n'a été devancé que par le Français Emile Blondel-Hermant, victorieux en 5h58:15. Odeyn, lauréat en 2016 et 2021, a suivi plus de 5 minutes plus tard, en 6h03:45, devant le Suisse Jens-Michael Gossauer (6h05:51). Michiel Stockman est 4e (6h08:20), tandis que Thibaut De Smet a quitté la course après la 1re boucle à vélo.

Côté féminin, aucune duathlète belge ne participait chez les élites à cette épreuve remportée par l'Allemande Merle Brunnée, en 6h54:55.