Sofia Costoulas éliminée en huitièmes de finale

La Limbourgeoise de 19 ans a cédé dans cette épreuve sur terre battue, dotée de 40.000 dollars, face à la qualifiée lettone de 22 ans Kamilla Bartone (WTA 556) 6-3, 3-6, 7-6 (7/3). La rencontre a duré 2 heures et 54 minutes.

Plus tôt dans la journée, Magali Kempen et Lara Salden, têtes de série N.2, ont été éliminées en quarts de finale du double après une défaite 6-2, 6-2 contre l'Allemande Josy Daems et l'Ukrainienne Anastasiia Firman.