Somalie: sept morts dans l'attaque de vendredi sur une plage de Mogadiscio

Hassan Ali ELMI

Sept personnes ont été tuées vendredi soir dans un attentat suicide, suivi de tirs d'armes à feu, sur la plage du Lido à Mogadiscio, a annoncé la police samedi matin.

La police et des témoins ont précisé à l'AFP qu'un kamikaze s'était fait exploser vendredi soir sur la plage du Lido, fréquentée par des hommes d'affaires et des fonctionnaires. Le quartier huppé, avec ses hôtels et ses restaurants chics, a déjà été la cible d'attaques.