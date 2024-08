Synagogue de la Grande-Motte: un millier de personnes contre l'antisémitisme à Montpellier

Un millier de personnes, dont de nombreux élus et des représentants de plusieurs religions, se sont réunies mardi soir à Montpellier pour dénoncer l'antisémitisme et soutenir la communauté juive, trois jours après l'incendie criminel de la synagogue de La Grande-Motte.

La synagogue de La Grande-Motte, station balnéaire à une vingtaine de kilomètres de Montpellier, a été le théâtre samedi d'une attaque qui aurait pu tourner au drame et dont l'auteur a été interpellé à Nîmes après une brève cavale.

"Nous avons besoin que ce rassemblement soit non seulement un geste de fraternité, mais un moment de réaffirmation républicaine", a expliqué de son côté le président des instances nationales du Crif, Yonathan Arfi.

Pascal GUYOT

"J'en appelle aux forces républicaines pour que nos discours soient sans ambiguïté. Pour combattre l'antisémitisme, pour que les amalgames nauséabonds avec le conflit du Moyen-Orient s'arrêtent", a réclamé la présidente de la communauté juive de La Grande-Motte, Sabine Atlan, alors que des manifestants portaient des pancartes affirmant: "Nos vies valent plus que l’importation du conflit".

La présidente de la région Occitanie, la socialiste Carole Delga, a elle essuyé sifflets et huées d'une partie de l'assistance en évoquant le camp d'extermination d'Auschwitz et "ce que l'ignominie des régimes fascistes et nazis issus des idées d'extrême droite peuvent produire".