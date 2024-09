Taux de tests d'alcoolémie positifs historiquement faible lors de la campagne Bob d'été

Au total, 404.940 conducteurs ont été soumis à un contrôle d'alcoolémie entre le 31 mai et le 2 septembre derniers. Seuls 8.228 d'entre eux étaient positifs (2,03%), des chiffres en légère diminution par rapport à l'année dernière et le taux le plus faible jamais enregistré sur une campagne Bob estivale, indiquent jeudi la police fédérale et l'Institut Vias.