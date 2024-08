Tchantchès et Nanèsse ont déambulé devant 15.000 personnes en Outremeuse

Le quartier d'Outremeuse à Liège vibre ce 15 août aux rythmes de la fête. Après la procession de la Vierge noire ce jeudi matin et la messe en wallon, le cortège folklorique s'est élancé dans les rues d'Outremeuse devant 15.000 spectateurs.

C'est avec un peu de retard sur l'horaire que les 11 géants ont commencé à déambuler vers 14h45 dans les rues de ce quartier populaire de Liège. Tchantchès, Nanèsse, Marianne, Maigret, Mario li houyeû, Charlemagne, Saint-Lambert, Notger, Grétry, Constant-le-Marin et le Prince-Carnaval étaient en effet attendus au départ de la rue Louis Jamme à 14h30.

Ils ont déambulé, Nanèsse et Tchantchès en tête, une fois de plus dans les rues du quartier devant une foule relativement compacte et sous le soleil.