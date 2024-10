Temps sec et ciel ensoleillé en première partie de journée

Aujourd'hui, la journée commencera sous le soleil dans de nombreuses régions et souvent sous la grisaille au sud du sillon Sambre et Meuse. La nébulosité deviendra ensuite variable à parfois abondante sur l'ensemble du territoire avec possibilité d'une petite averse isolée en Ardenne. Les maxima varieront entre 9 degrés en haute Ardenne et 15 degrés sur l'ouest du pays avec un vent généralement modéré de nord-est.