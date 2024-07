Tuerie dans une maison de retraite en Croatie: six morts, dont la mère du meurtrier

Nikola Blazekovic

Six personnes ont été tuées lundi dans la maison de retraite d'une petite ville de Croatie, par un ancien gendarme qui a notamment tué sa mère, selon les premiers éléments de l'enquête.

Au total, cinq résidents et un employé de cet établissement situé à Daruvar, à un peu plus de 100 kilomètres à l'est de Zagreb, ont été tués par balles, selon le dernier bilan communiqué par le directeur national de la police, Nikola Milina.