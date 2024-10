Un bâtiment de l'UCLouvain occupé par le collectif Students for Palestine

Le collectif Students for Palestine, sous son nouveau nom "Action collective contre l'impérialisme", occupe le bâtiment de l'Institut des langues vivantes (ILV) de l'UCLouvain depuis ce lundi, a indiqué le groupe d'activistes dans un communiqué. L'action est menée en signe de solidarité avec la Palestine et le Liban, "ainsi que tous les peuples qui résistent au colonialisme et à l'impérialisme".