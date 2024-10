Un bon millier de personnes dans les rues de Liège pour la Palestine

Cette manifestation avait pour but, selon les mots des organisateurs, de "commémorer le triste premier anniversaire du génocide mené par l'entité sioniste et son gouvernement d'extrême droite", faisant référence à l'opération israélienne dans la bande de Gaza.

Ce rendez-vous constitue l'un des plus importants de ce collectif apparu en octobre 2023 et dont l'objectif est de "mettre en place et de coordonner des actions de soutien à la cause palestinienne". Une de ses principales activités est l'organisation depuis un an de rassemblements tous les mercredis et samedis de 18h à 19h devant la gare des Guillemins.