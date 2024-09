Un cousin de l'Ozempic obtient des résultats optimistes contre l'obésité chez les enfants

"Le liraglutide semble être supérieur à un placebo en matière de changement de poids et d'indice de masse corporelle" chez des enfants de six à douze ans, selon cette étude parue dans le New England Journal of Medicine, l'une des plus grandes revues médicales.

Le liraglutide, vendu sous le nom Saxenda par le groupe pharmaceutique danois Novo Nordisk, fonctionne sur le même principe que l'Ozempic et le Wegovy, produits par la même entreprise à partir de la molécule semaglutide.