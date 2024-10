Un mauvais bulletin vaut à la SNCB une amende de plus de 400.000 euros

La SNCB fut en 2023 insuffisamment à l'heure, a annulé trop de trains et accumulé trop de minutes de retard. En raison de ce mauvais bulletin, la société ferroviaire se voit infliger par l'État une amende de 416.666 euros.

Le bulletin 2023 établi par le SPF Mobilité et Transports révèle que la SNCB a performé dans neuf "branches" (indicateurs) en rapport avec ce que prévoyait le contrat. Les bonnes notes sont ainsi obtenues en ce qui concerne la satisfaction de la clientèle, les places de parking autour des gares, l'empreinte CO2 ou les connexions.

Au regard de deux indicateurs, la SNCB fait même mieux que demandé, à savoir l'information aux voyageurs en cas de perturbations et la consommation énergétique des véhicules de tractage. À l'inverse, la société ferroviaire fait moins bien que convenu à trois points de vue: les annulations de trains, la ponctualité (évaluée à 87,5%, alors qu'elle aurait dû être de 89,1%) et le nombre de minutes de retard.

Dimitri Temmerman, porte-parole de la SNCB, a confirmé le malus et ajouté que l'entreprise fait tout son possible en 2024. Cela semble être le cas jusqu'ici en ce qui concerne la ponctualité. Fin septembre, elle était de 89,6% (en septembre 2023, elle n'était que de 88,3%). Le contrat de service public stipule que ce chiffre doit se situer entre 89% et 91%.