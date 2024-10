Un nouveau dispositif pour lutter contre les violences conjugales arrive à Verviers

La Ville de Verviers va se doter d'un nouvel outil afin d'anticiper et de prévenir des situations de violence conjugale extrêmes et tragiques, a-t-elle annoncé vendredi. Ce Dispositif interdisciplinaire de Lutte contre les Violences dans le Couple (DIViCo), qui réunit les professionnels de différents secteurs, est en cours de formalisation et vient s'ajouter à tout un arsenal d'outils.