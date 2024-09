Un nouveau prorectorat dédié à l'inclusion à l'UCLouvain

Il faut dès lors s'assurer que chaque femme, notamment, ait accès aux études, aux recherches, etc. sans craindre des violences sexistes et sexuelles. "Nous devons également être attentifs aux questions de discrimination sur base de la race, de l'origine ethnique, de l'orientation sexuelle, de la religion, du handicap ou encore de la précarité, qui concerne de plus en plus d'étudiants", a déclaré M. Van Drooghenbroeck.

Autre nouveauté : la création d'un "advisory board", qui réunira les membres de l'université mais aussi des représentants des mondes culturel, associatif, économique et syndical. Cet "endroit de dialogue privilégié" devra permettre à l'UCLouvain de "coller à la société" et de répondre aux questions sociétales par le biais de ses recherches. "Nous devons être à l'écoute de la société, c'est-à-dire du monde économique et politique, mais également de l'associatif et du culturel, qui sont d'importants relais des questions et inquiétudes que se pose la société", a souligné Agnès Guiderdoni, prorectrice à la recherche.

La rectrice Françoise Smets a pour ambition de "revaloriser la culture du débat", sans "pensée unique" et en donnant une "liberté de parole" à toutes et tous, de manière respectueuse. "En résumé, nous voulons continuer à cultiver des esprits libres et indépendants", a-t-elle conclu.