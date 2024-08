Un patient décède aux Etats-Unis d'une rare maladie transmise par le moustique

Le département de la Santé de l'Etat du New Hampshire a identifié dans un communiqué le patient comme un adulte originaire de la ville de Hampstead, sans fournir de précision supplémentaire sur son genre ou son âge. La personne avait été hospitalisée en raison d'une grave détérioration du système nerveux central et est décédée des suites de la maladie, précise le communiqué.

Plus tôt dans le mois, le Massachusetts, voisin du New Hampshire, avait annoncé le premier cas d'EEE de l'année dans cet Etat, chez un octogénaire.

"La dernière infection humaine connue au virus de l'encéphalite équine de l'Est dans le New Hampshire remonte à 2014", quand le département de la Santé avait rapporté "trois infections humaines, dont deux décès", ajoute-t-il.

Selon les CDC, principale agence de santé publique aux Etats-Unis, les symptômes du virus de l'encéphalite équine de l'Est comprennent fièvre, maux de tête, vomissements, diarrhée, changements comportementaux, et somnolence.

Il peut provoquer en outre d'importants troubles neurologiques.

Près de 30% des personnes infectées en meurent, et beaucoup de ceux y survivant souffrent de séquelles physiques ou mentales. Les moins de 15 ans et les plus de 50 ans sont considérés comme le plus à risque.

Les autorités sanitaires conseillent l'application de produits antimoustique, le port de vêtements de protection en extérieur, et l'élimination des points d'eau stagnante près des maisons pour réduire la facilité de reproduction des moustiques.