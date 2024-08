Un service informatique gratuit pour connecter les enfants malades à leur école

A l'approche de la rentrée scolaire, l'asbl ClassContact réaffirme jeudi son engagement envers les jeunes malades et fournira cette année encore gratuitement du matériel informatique aux enfants maintenus chez eux ou à l'hôpital. Depuis 2006, plus de 450 écoles ont fait appel à ce service et plus de 1.500 enfants ont été soutenus, dont plus d'une centaine depuis la rentrée 2023.

Sur les 900.000 élèves de Wallonie et de Bruxelles, près de 1.000 enfants sont confrontés chaque année à des problèmes de santé qui les empêchent d'assister à leurs cours, selon ClassContact. "Cet isolement forcé a un impact profond sur leur scolarité et leur bien-être émotionnel et social."

En concertation avec les parents, l'école et l'hôpital, l'enfant est équipé d'un ordinateur portable, d'une webcam, et d'une connexion internet. Une caméra est aussi installée dans la salle de classe. Par visioconférence, l'élève malade peut suivre le cours et interagir avec ses camarades et ses professeurs. L'ordinateur fournit est également équipé d'un drive et d'un espace de travail numérique pour pouvoir suivre les devoirs et les leçons.