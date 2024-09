Un temps sec et un mercure qui va flirter avec les 30°C avant l'arrivée d'orages en soirée

Le temps restera sec samedi, avec des périodes ensoleillées et un mercure qui tutoiera les 30°C, avant l'arrivée d'orages en soirée et en première partie de nuit prochaine, selon les dernières prévisions de l'IRM.

Il fera d'abord sec, samedi matin, avec des nuages bas sur la moitié nord-ouest du pays et dans certaines vallées. Ceux-ci se dissiperont assez rapidement et laisseront la place à des nuages moyens alternant avec des éclaircies. Celles-ci seront d'autant plus larges en se dirigeant vers l'est du pays.

Samedi soir et en première partie de nuit, des pluies et averses intenses sont prévues. De l'orage, des précipitations abondantes en peu de temps et de fortes rafales seront possibles, notamment sur la moitié ouest du territoire qui semble actuellement être la région la plus à risque pour des événements localement intenses.

En seconde partie de nuit, le temps deviendra calme et sec depuis la France. Les minima oscilleront entre 13 et 17°C. Le vent sera modéré de secteur est, tournant rapidement au sud à l'arrivée de la perturbation (avec à ce moment des rafales de 70 km/h ou plus) puis devenant faible à modéré.

Les maxima atteindront encore de 17 à 22°C dimanche avant l'arrivée d'un temps plus frais au cours de la semaine prochaine.