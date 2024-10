Une infrastructure de transport d'hydrogène entre la France et la Belgique à l'étude

Les opérateurs français GRTgaz et belge Fluxys hydrogen annoncent mercredi le lancement d'un appel au marché visant à évaluer les besoins et l'intérêt économique pour la création d'une infrastructure ouverte de transport d'hydrogène franco-belge. Le réseau de 150 kilomètres relierait la zone industrialo-portuaire de Dunkerque aux zones industrielles de Gand et d'Anvers.