Une valve cardiaque remplacée via l'artère fémorale à Alost, une première européenne

La procédure est réalisée à l'aide d'un cathéter placé dans l'aine, sans qu'il soit nécessaire de procéder à une opération à cœur ouvert. Ce traitement convient donc aux patients pour lesquels une intervention chirurgicale est trop risquée.

Cette opération faisait partie d'une étude européenne visant à prouver l'efficacité et la sécurité du traitement. Selon le Dr Rosseel, le patient s'est rapidement rétabli après l'intervention réussie et a quitté l'hôpital cinq jours plus tard.