Venezuela: "marée noire" sur les côtes touristiques du nord-ouest

Une pollution pétrolière affecte depuis plusieurs jours la pêche et le tourisme sur la côte nord-ouest du Venezuela, dont les plages sont touchées par des nappes de pétrole, selon les habitants et les écologistes.

À Puerto Cabello (État de Carabobo, nord-ouest), près de la raffinerie El Palito, l'une des plus importantes de l'ancienne puissance pétrolière, de grandes tâches sombres salissent le sable et les rochers, ont constaté des journalistes de l'AFP.

La compagnie pétrolière publique Petroleos de Venezuela (PDVSA) n'a pas fait de commentaire dans l'immédiat.

"Cela fait maintenant huit jours que nous sommes pratiquement au chômage technique parce que nous ne pouvons pas sortir pour pêcher (...) il y a encore du pétrole à l'extérieur" au large de Puerto Cabello, a déclaré lundi à l'AFP Antonio Giusti, un pêcheur local.

La raffinerie de El Palito avait déjà provoqué un épisode de pollution fin 2023, PDVSA parlant alors "un déversement d'hydrocarbures, d'eaux usées ou d'effluents qui se sont déversés dans l'environnement marin "

Le Venezuela, qui possède parmi les plus grandes réserves de pétrole au monde, a vu sa production chuter de 3 millions de barils par jour il y a plus de dix ans à 400.000 en 2020 en raison de la corruption, de la mauvaise gestion et des sanctions américaines.