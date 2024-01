A 200 jours des Jeux, Macron appelle les Français à faire du sport "chaque jour"

Gants de boxe noués sur l'épaule, en tenue de sport et sac de frappe en arrière-plan, le chef de l'Etat s'improvise coach sportif le temps de son court message: "Je vous invite tous à faire 30 minutes chaque jour au moins de sport, j'espère plus si vous le pouvez, mais au moins 30 minutes par jour".

"C'est bon pour la santé, c'est bon pour plein de choses, c'est une manière aussi d'avoir des Jeux qui resteront dans nos pratiques de chaque jour", ajoute-t-il, alors que les JO-2024 débuteront le 26 juillet, un événement majeur au milieu de son second quinquennat.

"C'est dans 200 jours, ça commence maintenant", lance-t-il, rappelant que l'exécutif a fait du sport "une grande cause nationale cette année" et que l'activité physique a déjà été renforcée à l'école, avec "les 30 minutes de sport obligatoire pour tout le primaire" et "plus de sport au collège".

Une sorte de mobilisation générale qu'il souhaite voir consacrée "avec beaucoup de médailles françaises", mais aussi toujours plus de sportifs amateurs. Selon l'Elysée, l'objectif de 3 millions de pratiquants supplémentaires fixé en 2017 est aujourd'hui atteint et l'ambition est désormais de doubler la mise d'ici 2027.