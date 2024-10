Al-Attiyah consolide sa place de leader au Maroc, De Mévius grimpe à la 2e place

Le Brésilien Lucas Moraes (Toyota), en voiture, et l'Espagnol Tosha Schareina (Honda), en moto, ont remporté mardi la deuxième étape du Rallye du Maroc, 5e et dernière manche du championnat du monde de rallye-raid. Le Qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia) a terminé deuxième, consolidant ainsi sa place de leader. Guillaume De Mévius (MINI) s'est classé quatrième et hissé à la deuxième place du général.