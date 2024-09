Bagnaia remporte la course sprint en Indonésie et fait la bonne opération au classement

L'écart entre les deux pilotes n'est désormais plus que de 12 points au classement général. Martín partira à nouveau de la pole position lors de la course de dimanche.

Bagnaia a pris la tête dès le début de la course après la chute de Martín et ne l'a plus quittée. Il a devancé son compatriote Enea Bastianini et l'Espagnol Marc Márquez, qui avait chuté deux fois lors des qualifications.

Après sa chute, Martín a tenté de revenir dans la course, mais n'a pu faire mieux qu'une dixième place.