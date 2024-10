Carlos Sainz signe le meilleur temps de l'unique séance d'essais libres

Sainz a terminé à la première place pour seulement 21 millièmes de seconde devant son coéquipier monégasque Charles Leclerc. Le top 3 de cette séance est complété par le Néerlandais et triple champion du monde Max Verstappen (Red Bull) à 253/1000e.

Les McLaren du Britannique Lando Norris (+0.266) et de l'Australien Oscar Piastri (+0.306) sont respectivement 4e et 5e suivies par les Mercedes des Britanniques Lewis Hamilton (+0.361) et George Russell (+0.491).