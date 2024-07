George Russell perd sa victoire, sa Mercedes était trop légère, Hamilton est le vainqueur

La victoire de George Russell dans le Grand Prix de Belgique de Formule 1 dimanche sur le circuit de Spa-Francorchamps lui a finalement échappé. Après avoir résisté sur la piste au retour de son équipier Lewis Hamilton, le Britannique a perdu le fruit de tous ses efforts et de sa stratégie à un seul arrêt aux stands après la course.

Sa Mercedes s'est révélée trop légère lors de la pesée qui a suivi la course, a annoncé dimanche soir la Fédération internationale de l'automobile (FIA).

Ceux-ci ont suivi le règlement et déclassé Russell au profit du second de la course.

La victoire revient à son équipier et compatriote Lewis Hamilton qui enlève son 105e succès en Formule 1 (nouveau record), le 2e en trois courses après celui enlevé à Silverstone en Grande-Bretagne le 7 juillet, et son 5e en Belgique après 2010, 2015, 2017, 2020.

Le septuple champion du monde rejoint ainsi à 39 ans au nombre de victoires à Spa-Francorchamps le Brésilien Ayrton Senna (1985, 1988, 1989, 1990, 1991). Seul l'Allemand Michael Schumacher le devance avec six victoires remportées en 1992, 1995, 1996, 1997, 2001 et 2002.