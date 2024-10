Guillaume de Mévius satisfait de sa 3e place: "Le choix de X-Raid et MINI était le bon"

Guillaume de Mévius et Mathieu Baumel (MINI) ont terminé le rallye du Maroc à la troisième place vendredi. Durant la dernière étape, De Mévius est parti à la faute et a rencontré un problème technique, ce qui lui a coûté sa deuxième place au classement final. Il était néanmoins satisfait de sa course et du choix de sa nouvelle équipe, X-Raid.