Jago Geerts 16e de la course de qualification aux Pays-Bas pour sa rentrée, Cairoli 7e

Jago Geerts a pris la 16e place de la course de qualification du Grand Prix des Pays-Bas de motocross dans la catégorie MXGP, samedi à Arnhem. Le pilote Yamaha disputait, à l'occasion du 16e des vingt rendez-vous du championnat du monde, son retour au plus haut niveau après une fracture du coude gauche et de la clavicule droite survenue lors de la manche d'ouverture du championnat en Argentine en mars.