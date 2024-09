Jorge Martin gagne la course sprint à Misano et creuse l'écart au championnat

L'Espagnol Jorge Martin (Ducati-Pramac) a remporté la course sprint du Grand Prix de Saint-Marin, 13e rendez-vous du championnat du monde de MotoGP, samedi, et a conforté sa place de leader au classement général. Martin a devancé son rival pour le titre, l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati), et un autre Italien, Franco Morbidelli (Ducati-Pramac).