Jorge Prado gagne la 1re course et se rapproche du titre en MXGP

L'Espagnol Jorge Prado (GASGAS) a remporté la première course en MXGP du Grand Prix de Castille-La Manche, 20e et dernière manche du championnat du monde de motocross, dimanche, à Cozar. L'Espagnol se rapproche d'un deuxième titre mondial consécutif.

Prado s'est imposé devant son rival pour le titre, le Slovène Tim Gajser (Honda). Le Suisse Jeremy Seewer (Kawasaki) a pris la troisième place. Seul Belge au départ, Brent Van doninck (Honda) a fini 21e.

Leader du championnat et champion en titre, Prado porte son total à 978 unités, 12 de plus que Gajser, alors qu'il ne reste plus qu'une seule course et un maximum de 25 points à prendre. Le Néerlandais Jeffrey Herlings (KTM), sixième de la première manche après une pénalité de trois places, est troisième avec 919 points.

La deuxième course commencera à 17h10.