Kalle Rovanperä gagne le rallye, Tänak se rapproche de Neuville au championnat

Solide leader avant la Power Stage à Mazilmaja (13,34 km), Rovanperä, 23 ans, a confirmé pour décrocher son 14e succès en WRC. Son équipier français Sébastien Ogier a pris la deuxième place à 39.2. Tänak s'est classé troisième à 1:04.5 devant le Français Adrien Fourmaux (Ford M-Sport), quatrième à 1:31.5, et le Britannique Elfyn Evans (Toyota), cinquième à 1:42.7. Le Letton Martins Sesks (Ford M-Sport), troisième avant la Power Stage, a reculé au septième rang à 2:45.4. Neuville le suit à 2:46.4.

Au niveau du championnat, Tänak a réalisé la bonne opération en terminant avec le meilleur temps de la journée de dimanche et de la Power Stage, prenant ainsi 12 points. Neuville a fini cinquième du 'Super Sunday' (3 points) et troisième de la Power Stage (3 points). En conséquence, Neuville reste en tête au classement du championnat avec 145 points. Tänak (137) revient à 8 longueurs et dépasse Evans (132). Ogier (117), quatrième, et Rovanperä (86), sixième, sont engagés cette année dans un programme partiel.