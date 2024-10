Koen Wauters surpris par un nuage de sable au Maroc, De Mévius 2e de la 3e étape

Koen Wauters et Kurt Keysers (Toyota) ont terminé la troisième étape du Rallye du Maroc, 5e et dernière manche du championnat du monde de rallye-raid, à une 77e place dans la catégorie voitures. Cette étape entre Zagora et Mengoub a été remportée par le Français Sébastien Loeb (Dacia) avec 19 secondes d'avance sur Guillaume De Mévius (MINI). Le Qatarien Nasser Al-Attiyah (Dacia) n'a fini que 4e avec 3:56 de retard sur Loeb.