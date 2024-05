La 13e édition organisée à Karlsruhe en 2029

C'est la deuxième fois que ces Jeux Mondiaux atterrissent à Karlsurhe après une édition, la 3e du nom, organisée en 1989 et c'est la troisième fois que l'Allemagne prend en charge l'évènement. Duisbourg avait été l'hôte de la 7e édition en 2005.

Les Jeux Mondiaux sont organisés tous les quatre ans. La dernière édition, postposée d'un an en raison de la crise sanitaire, s'est tenue à Birmingham en Alabama aux États-Unis où la délégation belge avait décroché 20 médailles (11 en or, 4 en argent et 5 en bronze).