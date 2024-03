La Belgique ramène 7 médailles des Jeux mondiaux d'hiver des transplantés

La Belgique était représentée par une délégation de huit athlètes lors de cette douzième édition de l'événement organisé du 3 au 8 mars. Au total, 350 y ont participé. La Belgique a remporté trois médailles d'or (deux en ski alpin Super G et une en slalom), trois médailles d'argent (deux en slalom et une en slalom parallèle) et une médaille de bronze en slalom géant.

La prochaine édition des Jeux d'hiver des transplantés est prévue dans deux ans, mais la ville-hôte n'a pas encore été annoncée. Les prochains Jeux d'été auront quant à eux lieu l'année prochaine à Dresde, en Allemagne. Louvain accueillera l'événement en 2027. Pour s'y préparer, un championnat belge sera organisé pour la première fois en septembre.