La campagne "Quinzaine Aînérgie" se tiendra du 1er au 15 octobre

La campagne "Quinzaine Aînérgie" qui souligne l'importance de l'exercice physique chez les personnes plus âgées, se tiendra du 1er au 15 octobre 2023, annonce mardi l'association sportive énéoSport, organisatrice de l'évènement, par communiqué. Une journée centrale, la "Aînérgie day" sera également organisée le 11 octobre à la Bourse de Namur pour aborder plusieurs thèmes autour du vieillissement comme la sédentarité et l'intérêt d'une activité physique chez les aînés à travers des conférences et des ateliers.